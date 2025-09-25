«Орешником» по Банковой»: в ГД захотели ответить на удар по Новороссийску Миронов после атаки на Новороссийск призвал совершенствовать местную ПВО

После атаки на Новороссийск хочется ударить по Банковой улице, где расположен офис главы Украины, «Орешником», но все-таки нужно укреплять местные и даже объектовые силы противовоздушной и противодроновой обороны, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что государство должно выделить необходимые средства на эти цели.

Разумеется, удар по Новороссийску, как и ранее удар по Ялте и другим гражданским объектам в Крыму, — это провокация и очередная попытка кошмарить мирных граждан России. Такая тактика стала <…> уже традиционной. Наш ответ — всегда асимметричный. Мы никогда не бьем по гражданским объектам, — заявил Миронов.

Хотя, по его словам, именно там киевские власти предпочитают размещать своих военных. Миронов ответил, что Россия не бьет по гражданским объектам, несмотря на провокации.

Врезать «Орешником» по Банковой, конечно, хочется. И такая возможность у нас есть. Но, к сожалению, это не решит всех задач, которые стоят перед нами в рамках СВО. Не будет Зеленского — Запад поставит другую марионетку и начнет еще больше накачивать ее деньгами и оружием, — высказался депутат.

Миронов выступил за развитие местных и даже объектовых сил противовоздушной и противодроновой обороны. Он добавил, что речь идет не о сложной технике, а о стрелковом вооружении и мобильных комплексах радиоэлектронной борьбы, а также о средствах пассивной защиты.

Государство должно выделить необходимые средства, обучить и вооружить добровольцев. Уверен, их будет немало. Со своей стороны бизнес, а зачастую это крупный бизнес, тоже должен принять активное участие в этой работе путем создания нужной инфраструктуры на своих объектах и использования ЧОПов, — подытожил Миронов.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия жестко ответит использованием серьезного оружия в случае попытки Украины нанести ракетные удары по Москве. По его словам, киевские центры принятия решений в случае эскалации могут стать законными целями для ударов.