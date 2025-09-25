Россия жестко ответит использованием серьезного оружия в случае попытки Украины нанести ракетные удары по Москве, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, действия российских войск будут беспрецедентными по своей мощи. Генерал добавил, что украинские центры принятия решений в случае эскалации могут стать законными целями для ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский начинает переходить от политических заявлений к террористическим, говоря, что он получил разрешение на нанесение по Москве ракетных ударов. Но он отлично понимает, что любая провокация повлечет за собой адекватный жесткий ответ более серьезными калибрами и видом оружия, после которого Киев, Банковая улица и центры принятия решений не устоят. Идет политический шантаж, блеф со стороны этого просроченного диктатора. В случае, если он все-таки попытается ударить по Москве, он сам понимает, какой ему может прилететь ответ, — высказался Липовой.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Зеленскому, который пригрозил России применением дальнобойного американского оружия. По его словам, Москва может ответить так, что украинского лидера не спасет бомбоубежище. Он добавил, что также об этом не стоит забывать властям США.