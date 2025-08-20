Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:36

В МИД молниеносно ответили на расширение антироссийских санкций

МИД России ввел санкции против 21 подданного Великобритании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ввела ответные санкции в отношении 21 подданного Великобритании, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В их числе лица, распространяющие дезинформацию в адрес России в контексте спецоперации и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность.

В списке МИД России значатся директор Центра по проблемам финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований Том Китинг, руководитель НПО «Британские друзья Украины» Имоджен Пейтер, колумнисты газеты The Guardian Рафаэль Бер и Дэвид Джозеф Блэр и другие. В ведомстве добавили, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.

Немногим ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь дополнительных позиций. Ограничения были введены против пяти организаций и трех физических лиц.

Ранее политолог Руслан Сафаров выразил мнение, что Европа, которая планирует ввести 19-й пакет санкций против России, лишь ухудшает свои отношения со многими странами мира. Он отметил, что новые ограничения навредят серьезным геополитическим игрокам, в том числе Китаю, Индии и Турции.

МИД
Великобритания
санкции
политика
