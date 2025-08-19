МИД Эстонии обратился к соотечественникам насчет поездок в Россию МИД Эстонии порекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

Эстонцам следует отказаться от любых поездок в Россию, сказано на сайте эстонского МИД. Также ведомство рекомендует соотечественникам, которые уже находятся на российской территории, как можно скорее вернуться домой.

Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует совершать любые поездки в Россию. Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, рекомендуется тщательно взвесить необходимость своего пребывания в стране, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что годовые убытки государственной железнодорожной компании Эстонии Eesti Raudtee из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций выросли более чем в шесть раз. По данным Министерства климата страны, убытки выросли с €5 млн (465 млн рублей) в 2016 году, до €30,7 (более 2,8 млрд рублей) в 2024 году.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти республики не будут упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы. По его словам, «не стоит ждать щедрых жестов» в вопросе облегчения поездок из Эстонии в РФ и обратно.