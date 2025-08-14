В Эстонии признали рост убытков из-за антироссийских санкций

Годовые убытки государственной железнодорожной компании Эстонии Eesti Raudtee из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций выросли более чем в шесть раз, сообщает ERR со ссылкой на министерство климата страны. По его данным, убытки выросли с €5 млн (465 млн рублей) в 2016 году, до €30,7 (более 2,8 млрд рублей) в 2024 году.

Ведомство ожидает продолжения роста убытков железнодорожников до €35 млн (3,2 млрд рублей) в текущем году, €38 млн (3,5 млрд рублей) — в следующем и далее вплоть до €50 млн (более 4,6 млрд рублей).

В госкомпании констатировали, что ключевой причиной отрицательной динамики послужило сокращение грузоперевозок. Российский транзит позволял Eesti Raudtee оставаться прибыльной. В лучшие годы перевозки составляли 40 млн тонн грузов. Теперь показатель упал до 3 млн тонн. Для выхода на безубыточность госкомпании нужно перевозить 20–25 млн тонн грузов в год, но в нынешних условиях достичь такого уровня Eesti Raudtee не может.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в Евросоюзе стартовали работы по новому, 19-му пакету санкций в отношении России. Депутат Европейского парламента Томаш Здеховский отметил, что неофициальные обсуждения нового пакета антироссийских мер уже ведутся. Цахкна подтвердил, что работа над санкциями действительно началась, и подчеркнул, что Европейский союз не намерен ограничиваться лишь символическими шагами.