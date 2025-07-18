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18 июля 2025 в 12:00

Эстония подтвердила начало работы над новым пакетом санкций против России

МИД Эстонии: работа над 19-м пакетом санкций против России началась в Евросоюзе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Евросоюзе стартовали работы по новому, 19-му пакету санкций в отношении России, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По данным РИА Новости, заявление главы МИД появилось в официальном релизе на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 19-м пакетом санкций уже началась, — говорится в документе.

Депутат Европейского парламента Томаш Здеховский отметил, что неофициальные обсуждения нового пакета антироссийских мер уже ведутся. Цахкна подтвердил, что работа над санкциями действительно началась, и подчеркнул, что Европейский союз не намерен ограничиваться лишь символическими шагами.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил новый, 18-й пакет санкций против России. Одобренные рестрикции вступят в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС».

Страны Европы в рамках нового пакета санкций заменили отключение от SWIFT банков РФ на полный запрет совершать с ними трансакции. Также в черном списке оказались новые финансовые организации из России.

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