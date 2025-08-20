Названа причина подписания соглашения по выборам между Украиной и Британией Политтехнолог Павлив: Лондон хочет управлять Киевом с помощью договора о выборах

Лондон стремится установить контроль над внутриполитическими процессами в Киеве через подписанный меморандум о сотрудничестве между избирательными комиссиями двух стран, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, это часть плана Б на случай, если давление с целью продолжения боевых действий окажется неуспешным.

План Б Лондона заключается в том, что англичане хотят управлять ситуацией, даже если у них не получится сделать так, чтобы конфликт на Украине продолжался. И меморандум между ЦИК Украины и избирательным органом Великобритании — это, вне всякого сомнения, сигнал. Не уверен, что это негативный сигнал для украинского лидера Владимира Зеленского, — высказался Павлив.

Он отметил, что глобалистские круги, устроившие украинскому лидеру серьезный кризис, пока еще не вынесли ему окончательный приговор. По словам политтехнолога, они будут внимательно следить за дальнейшими действиями Зеленского.

Я еще не сказал бы, что приговор глобалистами Зеленскому вынесен, хотя они ему очень серьезно передали привет с помощью кризиса. Поэтому, я думаю, они будут смотреть сейчас на то, как будет себя вести украинский лидер в этих условиях. В любом случае договоренность между ЦИК Украины и избирательным органом Британии — это подготовка к управлению результатами выборов, — резюмировал Павлив.

Ранее сообщалось, что Великобритания окажет помощь Украине в проведении выборов после урегулирования конфликта. Ожидается, что Лондон будет помогать в организации голосования за рубежом. Британцы планируют регулировать финансирование избирательной кампании и обеспечивать безопасность бюллетеней.