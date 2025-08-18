МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на обвинения венгерского коллеги Петера Сийярто в обстреле украинскими войсками нефтепровода, ведущего в Венгрию, опубликовав соответствующий пост в социальной сети X. Он в резкой форме заявил, что все жалобы и угрозы Будапешт теперь может адресовать российским партнерам.

Теперь вы можете направлять свои жалобы и угрозы вашим друзьям в Москве, — высказался Сибига.

Ранее Сийярто заявил, что 18 августа украинские военные атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области России, по которому поставляется топливо в Венгрию. В результате удара работа магистрали была временно приостановлена. Министр также подчеркнул, что венгерская энергетическая система играет важную роль и для самой Украины.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что после удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба» Украина рискует лишиться поставок нефти. Венгрия, согласно санкционным правилам, может получать российское сырье, но не имеет права переправлять его в другие страны ЕС, поэтому именно Киев получает образующиеся излишки, объяснил он.