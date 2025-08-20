Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?

Британские СМИ взорваны шокирующими новостями: здоровье короля Карла III резко ухудшается, а у принцессы Кейт возможен рецидив рака. Что творится с королевской семьей и почему все говорят о проклятье?

Почему Карл III пристрастился к виски

Журнал RadarOnline сообщил, что британский король почти проиграл «битву с раком» и заглушает невыносимые боли виски. По их данным, 76-летний король стал инвалидом: он едва ходит с тростью по поместью и уже «смирился со скорым концом».

«Чарльзу 76 лет, и он очень слаб. Он знает, что конец близок. Сейчас он бродит с собакой и прикладывается к бутылке, в частности к виски, чтобы заглушить боль и отчаяние», — процитировало издание инсайдера.

Окружение Карла III пытается это опровергнуть, уверяя, что он «держится молодцом» и даже работает в саду. Недавние официальные портреты тоже должны были показать его собранность. Но ходят слухи, что он мог отказаться от традиционного лечения в пользу народной медицины и гомеопатии.

Самое жуткое: по данным Daily Express, во дворце уже готов план похорон под кодовым названием «Операция «Менайский мост». Эксперты предполагают, что день его похорон объявят выходным по всей стране.

Почему Миддлтон ушла в отставку

Также стало известно, что жена принца Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон неофициально сложила с себя королевские обязанности из-за плохого самочувствия. Журналисты заметили ее пугающую потерю веса и отсутствие на недавних мероприятиях. Предполагают, что 43-летняя Миддлтон все еще не оправилась после борьбы с раком и с трудом восстанавливается. По другим данным, спустя семь месяцев после достижения ремиссии у нее мог случиться рецидив.

На этом фоне семья приняла решение о переезде. Уильям, Кейт и дети начнут «новый старт жизни» в роскошном особняке Форест-Лодж за $21 млн (в доме восемь спален, свои конюшни и теннисный корт). Кейт, завершившая химиотерапию в сентябре 2024 года, хочет посвятить всё время себе и детям, скрываясь от публики.

Кейт Миддлтон Фото: Global Look Press

Почему в Сети вспомнили о «проклятье Дианы»

Поклонники в Сети обратили внимание, что королевскую семью преследует череда несчастий. Сначала от рака скончалась королева Елизавета II, затем принцесса Анна сильно пострадала при падении с лошади и потеряла память, потом о своем раке объявила бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон. Теперь — Карл и Кейт.

Комментаторы находят зловещую закономерность и всерьез говорят о «мести Леди Дианы»! Известный экстрасенс Андрей Харрис в интервью с 5-tv.ru подтвердил: негатив после гибели принцессы Дианы в 1997 году мог «обрести в астральном плане огромный размер и окутать всю королевскую семью», запустив процесс, похожий на проклятие.

