Королевская семья Британии: новости, Карл III продает игрушки для взрослых

Британский монарх Карл III представил лимитированную коллекцию плюшевых медведей, созданных по его образу, передает Sky News. Какие еще новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 14 августа?

Что продает Карл III

Эксклюзивная игрушка стоимостью 224,17 фунта стерлингов (около 25 тысяч рублей) изготовлена из серебристого мохера и хлопкового вельвета. Медведь украшен королевским вензелем, орденской лентой и точной копией звезды ордена Подвязки, которую сам Карл III надевал на свою коронацию.

«Это коллекционное изделие создано в честь короля и его службы в ВВС и ВМС», — говорится на сайте Highgrove House, где начали продавать мишек.

Всего мишек выпустят в 1948 экземплярах, каждый с сертификатом подлинности. В магазине подчеркивают, что медведь «предназначен только для взрослых коллекционеров, а не для детей».

Отмечается, что Карл III с детства привязан к плюшевому мишке, который, по словам принца Гарри, был «трогательно потрепанным» спутником его отца. Биографы утверждают, что король до сих пор берет его в поездки, а его камердинер сравнивает ремонт игрушки с операцией у ребенка.

Часть средств от продаж пойдет на благотворительные проекты Фонда короля, который поддерживает экологические инициативы и программы для молодежи.

Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Какое прозвище придумали бренду Меган Маркл

Окружение принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в приватных беседах высмеивает новый бизнес-проект Меган Маркл, сообщил Daily Mail.

По данным источников, друзья наследника британского престола придумали обидное прозвище бренду жены принца Гарри As Ever. Они называют его As If — в значении «как будто это взлетит».

«Это выглядит дешево и поспешно. Просто стыд», — цитирует анонимного собеседника издание Bella Magazine.

Под брендом Маркл, запущенным в феврале, производятся джемы, чай, сухие смеси для блинчиков и печенья. Цены на продукцию выше среднего. Так, например, баночка меда стоит 20 фунтов стерлингов (около 2,3 тысячи рублей). Несмотря на быстрый старт продаж, сайт компании месяцами не обновлялся — до недавнего релиза калифорнийского розового вина (три бутылки за 66 фунтов стерлингов, или 7,6 тысячи рублей).

