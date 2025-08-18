Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:45

Королевская семья Британии: новости, здоровье Карла III резко ухудшилось

Карл III Карл III Фото: Cover Images/Global Look Press

Состояние здоровья больного раком короля Карла III резко ухудшилось в последние месяцы, сообщил портал RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 18 августа?

Что известно о здоровье Карла III

В публикации отмечается, что британскому монарху стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке. Он принимает алкоголь, чтобы ослабить боль, вызванную болезнью.

«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — пояснил собеседник издания.

Об ухудшении состояния здоровья Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В течение 2024 года монарх каждую неделю посещал врачей и несколько раз ложился в больницу. Из-за лечения Карлу III пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

В июле друзья короля сообщили, что он хочет работать больше, чем позволяет здоровье, и не желает идти на уступки. Близкие опасаются, что он может довести себя до полного истощения. Эту тревогу разделяет и его супруга королева Камилла.

«Он измотан. Сложность в том, что работа его заряжает, но ему нужно сделать паузу. Камилла хочет, чтобы он сбавил темп, но он отказывается», — сказал источник.

Кого выселили принц Уильям и Кейт Миддлтон

Как передает издание Daily Mail, принц Уильям и его супруга планируют в этом году переехать вместе с детьми в особняк Форест-Лодж с восьмью спальнями, который находится в Виндзорском большом парке. В связи с переездом супругов и их наследников владельцам ближайших коттеджей придется съехать. По информации журналистов, семьям предоставят альтернативные варианты в том же районе.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

«Им (соседям. — NEWS.ru) сказали съехать. Полагаю, их переселят в другое место. Они этого не ожидали. Но их дома находятся очень близко к охотничьему домику, поэтому члены королевской семьи не хотят, чтобы там жили Том, Дик или Гарри», — заявил инсайдер.

С кем поругался принц Эндрю

Младший брат Карла III принц Эндрю обматерил дорожных рабочих, пишет издание The Sun.

Инцидент произошел в Большом Виндзорском парке, когда Эндрю ехал верхом на лошади. Недалеко от своей резиденции Роял-Лодж он наткнулся на группу рабочих, которые устанавливали «лежачих полицейских». Принц подъехал к ним и выкрикнул: «Какого хрена вы теперь делаете?»

По словам источника издания, Эндрю любит выезжать из Роял-Лодж на автомобиле, не сбавляя скорости. Искусственные неровности, которые установили рабочие, сделают это невозможным. Именно это и вызвало гнев Эндрю.

