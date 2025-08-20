Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой

В Перми было выявлено серьезное нарушение при выплате компенсации дочери погибшего участника специальной военной операции, сообщили в Генеральной прокуратуре России. Сумма положенной выплаты была незаконно сокращена вдвое без каких-либо объективных оснований.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение жительницы Перми, действовавшей в интересах своей несовершеннолетней дочери. Женщина сообщила, что Министерство труда и социального развития Пермского края отказалось выплатить полную компенсацию в размере одного миллиона рублей.

В ходе проверки прокуратура Кировского района города Перми установила факт неправомерного уменьшения суммы выплаты. Ответственные лица произвольно снизили размер материальной помощи до 500 тысяч рублей, хотя законных оснований для такого решения не существовало. После вмешательства прокуратуры нарушения были немедленно устранены, и несовершеннолетней гражданке перечислили недостающие денежные средства.

Ранее сообщалось, что участника специальной военной операции из Тюмени доставили в родной город в цинковом гробу, но родственники не могут его захоронить уже почти две недели. Его сестра заявила, что гроб пришел без необходимых документов, в военном комиссариате 9 августа предложили отдать солдата для погребения под ответственность матери.