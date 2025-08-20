Зеленского предупредили об операции по отстранению его от власти

Зеленского предупредили об операции по отстранению его от власти «Страна.ua»: Запад начал процесс отстранения Зеленского от власти

Подписание меморандума между надзорным избирательным органом Великобритании и Центральной избирательной комиссией Украины может привести к отстранению украинского лидера Владимира Зеленского от власти, сообщает «Страна.ua». По данным издания, теперь с большой долей вероятности вся «околовыборная инфраструктура» перейдет под контроль Лондона.

Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля. При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и в случае необходимости попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента, — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что инфраструктура выборов находится на стороне экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которого считают главным оппонентом Зеленского на выборах. В издании считают, что европейские союзники могут решить отстранить Зеленского от власти и взять под контроль внутренние процессы на Украине.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru заявил, что Лондон стремится установить контроль над внутриполитическими процессами в Киеве через подписанный меморандум о сотрудничестве между избирательными комиссиями двух стран. По его словам, это часть плана «Б» на случай, если давление с целью продолжения боевых действий окажется неуспешным.