19 августа 2025 в 13:12

Политолог оценил решение ЕС ввести 19-й пакет санкций против России

Политолог Сафаров заявил, что новыми санкциями против РФ Европа вредит сама себе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Европа, которая планирует ввести 19-й пакет санкций против России, лишь ухудшает свои отношения со многими странами мира, заявил ОТР политолог Руслан Сафаров. Он отметил, что новые ограничения навредят серьезным геополитическим игрокам, в том числе Китаю, Индии и Турции.

Этими вторичными санкциями вы автоматически бьете не только по России, вы начинаете бить по ее торговым партнерам. А это серьезные игроки. Это Китай, это Индия, это Турция и так далее. Это страны, на которые во многом вы очень серьезно рассчитываете, когда ведете игру в Евразии. В результате вы начинаете ухудшать отношения и с Пекином, и с Дели, и так далее, и так далее, — высказался Сафаров.

Он отметил, что Россия, будучи в изоляции, успешно торгует с порядка 150–160 странами мира. Из 200 стран с РФ сотрудничают три четверти государств, уточнил политолог. Он добавил, что ухудшение отношений между ЕС и большим количеством стран создает риски для самих европейцев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Россию, пока продолжается конфликт на Украине.

Европа
санкции
Россия
ограничения
