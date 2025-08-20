Юрист раскрыл нюанс раздела имущества при разводе внука Пугачевой

Недвижимость, подаренная внуку певицы Аллы Пугачевой Никите Преснякову, включая квартиру в Нью-Йорке и дачу в Истре, не подлежит разделу при разводе с супругой Аленой Красновой и останется в его собственности, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, это прямо предусмотрено нормами Семейного кодекса РФ, которые определяют такой актив как личную собственность одного из супругов.

Развод Преснякова и Красновой после поднимает вопросы о возможном порядке раздела их имущественных активов. Согласно действующему семейному законодательству, при отсутствии брачного договора, вероятно, будет применяться принцип равенства долей супругов. Особенность данной ситуации заключается в том, что значительная часть недвижимости внука Пугачевой, включая квартиру на Манхэттене и дачу в Истре, предположительно была получена им в дар от родственников. В соответствии со статьей 36 СК РФ имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит, — пояснил Русяев.

Он добавил, что совместно нажитое имущество супругов, с высокой долей вероятности, будет разделено поровну. По его словам, в эту категорию попадает бизнес-актив — компания «Нико спорт», соучредителем и генеральным директором которой является Краснова.

Что касается компании «Нико спорт», где Краснова является генеральным директором, то данный бизнес-актив предположительно был создан в период брака с Пресняковым, и может рассматриваться как совместно нажитое имущество. В таком случае возможен раздел долей в компании между супругами в равных пропорциях независимо от формального руководства. Учитывая цивилизованный характер расставания и отсутствие информации о несовершеннолетних детях, процедура раздела имущества, вероятно, пройдет без существенных отступлений от базового принципа равенства долей в отношении совместно нажитых активов, — заключил Русяев.

Ранее Пресняков рассказал, что начал новую жизненную главу. Накануне он объявил о расставании с Красновой. Теперь же он опубликовал свое фото и сопроводил его подписью на английском языке.

