Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:22

Юрист раскрыл нюанс раздела имущества при разводе внука Пугачевой

Юрист Русяев: подаренная недвижимость при разводе останется Никите Преснякову

Никита Пресняков и Алена Краснова Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недвижимость, подаренная внуку певицы Аллы Пугачевой Никите Преснякову, включая квартиру в Нью-Йорке и дачу в Истре, не подлежит разделу при разводе с супругой Аленой Красновой и останется в его собственности, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, это прямо предусмотрено нормами Семейного кодекса РФ, которые определяют такой актив как личную собственность одного из супругов.

Развод Преснякова и Красновой после поднимает вопросы о возможном порядке раздела их имущественных активов. Согласно действующему семейному законодательству, при отсутствии брачного договора, вероятно, будет применяться принцип равенства долей супругов. Особенность данной ситуации заключается в том, что значительная часть недвижимости внука Пугачевой, включая квартиру на Манхэттене и дачу в Истре, предположительно была получена им в дар от родственников. В соответствии со статьей 36 СК РФ имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит, — пояснил Русяев.

Он добавил, что совместно нажитое имущество супругов, с высокой долей вероятности, будет разделено поровну. По его словам, в эту категорию попадает бизнес-актив — компания «Нико спорт», соучредителем и генеральным директором которой является Краснова.

Что касается компании «Нико спорт», где Краснова является генеральным директором, то данный бизнес-актив предположительно был создан в период брака с Пресняковым, и может рассматриваться как совместно нажитое имущество. В таком случае возможен раздел долей в компании между супругами в равных пропорциях независимо от формального руководства. Учитывая цивилизованный характер расставания и отсутствие информации о несовершеннолетних детях, процедура раздела имущества, вероятно, пройдет без существенных отступлений от базового принципа равенства долей в отношении совместно нажитых активов, — заключил Русяев.

Ранее Пресняков рассказал, что начал новую жизненную главу. Накануне он объявил о расставании с Красновой. Теперь же он опубликовал свое фото и сопроводил его подписью на английском языке.

Адвокат Александр Добровинский ранее заявил, что никакого спора о детях и имуществе между телеведущим Дмитрием Дибровым и его женой Полиной нет. Он подчеркнул, что на детей установлены алименты, они будут воспитываться обоими родителями. По его словам, уже в сентябре Диброва может подать на развод.

Никита Пресняков
Алла Пугачева
разводы
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл правду об оригинальных автозапчастях в России
Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата
В российском регионе подростки убили мужчину за отказ дать закурить
Экономист назвала одно из главных правил финансовой грамотности
В ГД призвали Зеленского последовать совету Стубба по решению конфликта
Пермяки погибли во время восхождения на Приэльбрусье
Спасла осечка: мать уберегла сына от педофила и стала жертвой покушения
В МИД молниеносно ответили на расширении антироссийских санкций
Энергетик ответил, почему Япония покупает уголь именно у России
Политтехнолог ответил, сместят ли Зеленского до подписания мирного договора
Кадыров подарил чемпиону UFC Чимаеву Maybach
Украинские истребители атаковали Курскую область
В Думе предложили прировнять коррупцию к госизмене
Эксперт объяснил, как российские водители смогут экономить на запчастях
Раскрыт список стран, поставлявших оружие Украине
Юрист раскрыл нюанс раздела имущества при разводе внука Пугачевой
«Максимально нищий»: Алибасов-младший раскрыл правду о своем долге
Как приготовить самые вкусные лисички: 14 рецептов, хитрости, советы
В Европе расширили антироссийский санкционный режим на несколько позиций
Арестована телеведущая «Дождя»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.