20 августа 2025 в 16:30

Кадыров подарил чемпиону UFC Чимаеву Maybach

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил чемпиона UFC Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного после победы россиянина над южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси, передает издание «Чечня Сегодня». Он передал спортсмену ключи от автомобиля Maybach.

Я на все 100% был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался, — отметил Кадыров.

Чимаев в главном бою турнира UFC 319 в Чикаго представлял ОАЭ. Все трое судей единогласно отдали россиянину предпочтение с одинаковым счетом 50-44.

В карьере Чимаева насчитывается 15 побед, нет ни одного поражения в MMA. Дю Плесси одержал 23 победы и трижды проиграл. Титул он завоевал в январе 2024 года и успел дважды защитить его.

Ранее в рамках турнира UFC в Нэшвилле (США) состоялся главный поединок вечера, где американский тяжеловес Деррик Льюис одержал победу над бразильским бойцом Таллисоном Тейшейрой. Он нокаутировал соперника уже на 35-й секунде первого раунда, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте и отсутствие поражений в карьере второго.

Бразилец Вальтер Уокер до этого нестандартно подошел к выбору музыки для выхода на ринг — он использовал российскую композицию «Матушка-земля». Этот выбор принес бойцу удачу: он одолел американца Кеннеди Нзечукву, применив болевой прием в первом раунде.

