Бразильский боец вышел на ринг против американца под хит «Матушка-земля» Бразильский боец UFC Уокер вышел на ринг под российский хит «Матушка-земля»

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер выбрал российскую песню «Матушка-земля» для своего выхода на ринг во время турнира в США, сообщает Telegram-канал SHOT. В итоге он победил своего оппонента американца Кеннеди Нзечукву, завершив поединок в первом раунде болевым приемом.

После победы бразилец обратился к зрителям на русском языке. Он поблагодарил свою семью и российского тренера и признался в любви к России.

27-летний спортсмен в беседе с РЕН ТВ объяснил выбор песни тем, что композицию ежедневно исполняет его дочь. Музыкальный трек стал для бойца мощным источником мотивации. Как выяснилось, у бойца имеются тесные связи с Россией. Его супруга — гражданка РФ, с которой он познакомился в Москве. Уокер также высоко оценил традиционную русскую кухню, особо отметив борщ, котлеты и салат оливье.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует провести бой под эгидой UFC непосредственно на территории Белого дома. При этом глава государства не стал раскрывать конкретные детали предстоящего мероприятия.