17 августа 2025 в 09:10

Объявлен новый чемпион UFC в среднем весе

Чимаев одолел дю Плесси и завоевал пояс чемпиона UFC в среднем весе

Хамзат Чимаев на турнире UFC 319 в Чикаго Хамзат Чимаев на турнире UFC 319 в Чикаго Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Объединенные Арабские Эмираты, завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг). В главном бою турнира UFC 319 в Чикаго он одержал победу над южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси.

Пятираундовый поединок завершился убедительной победой Чимаева — все трое судей единогласно отдали ему предпочтение с одинаковым счетом 50-44. Этот триумф позволил чеченскому бойцу, выступающему под флагом ОАЭ, возглавить рейтинг в среднем весе UFC.

Ранее в рамках турнира UFC в Нэшвилле (США) состоялся главный поединок вечера, где американский тяжеловес Деррик Льюис одержал победу над бразильским бойцом Таллисоном Тейшейрой. Как указано на официальном сайте организации, 40-летний Льюис нокаутировал соперника уже на 35-й секунде первого раунда, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте и отсутствие поражений в карьере Тейшейры.

До этого бразильский боец Вальтер Уокер нестандартно подошел к выбору музыки для выхода на ринг — он использовал российскую композицию «Матушка-земля». Этот выбор принес ему удачу: Уокер одолел американца Кеннеди Нзечукву, применив болевой прием в первом раунде.

UFC
бои
единоборства
Хамзат Чимаев
