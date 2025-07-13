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13 июля 2025 в 10:41

Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд

Льюис нокаутировал Тейшейру на 35 секунде в главном бою турнира UFC

Деррик Льюис Деррик Льюис Фото: Danny Perez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский боец Деррик Льюис победил бразильца Таллисона Тейшейру в главном бою турнира UFC в Нэшвилле, США, сообщается на сайте бойцовской лиги. При этом 40-летний тяжеловес отправил в нокаут соперника уже на 35-й секунде, хотя тот младше его на 15 лет и ранее не проигрывал.

Поединок завершился досрочной победой Льюиса в первом раунде. Однако тренеры Тейшейры, в свою очередь, посчитали, что судьи рано остановили бой.

Теперь в активе американца 29 побед и 12 поражений в смешанных единоборствах, еще один поединок признали несостоявшимся. За спиной 25‑летнего Тейшейры, имевшего лишь восемь побед, появилось первое поражение.

Ранее сообщалось, что бразильский боец UFC Вальтер Уокер выбрал российскую песню «Матушка-земля» для своего выхода на ринг во время того же турнира в США. В итоге он победил своего оппонента американца Кеннеди Нзечукву, завершив поединок в первом раунде болевым приемом. После победы бразилец обратился к зрителям на русском языке. Он поблагодарил свою семью и российского тренера и признался в любви к России.

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