Критикам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стоит замолчать и «сесть в угол», заявил телеканалу Fox Business спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог. Он отметил, что Трампу удалось приблизить конфликт на Украине к завершению, и подчеркнул, что тот сделал в этом направлении больше, чем экс-президент Джо Байден.

Прежде всего я бы, пожалуй, хотел обратиться к критикам и сказать: «Заткнитесь и сядьте в угол!» — сказал Келлог.

Ранее на Западе сочли, что встреча Путина с Трампом на Аляске стала политической победой для России. По словам аналитиков, стратегия Запада, заключающаяся в изоляции Кремля, провалилась. Россия не только не оказалась в изоляции, но и стала сильнее — в частности, укрепила стратегические отношения с Китаем.

До этого обозреватели китайского издания Baijiahao писали, что Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он задержался и посетил кладбище Форт-Ричардсон, где покоятся советские летчики.