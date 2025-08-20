На Западе заговорили о политической победе России после саммита с США

На Западе заговорили о политической победе России после саммита с США UnHerd: встреча Путина с Трампом стала политической победой для Кремля

Встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске стала политической победой для России, передает UnHerd. По словам аналитика, стратегия Запада, заключающаяся в изоляции Кремля, провалилась.

Россия не только не оказалась в изоляции, но и стала сильнее — в частности, укрепила свои стратегические отношения с Китаем, расширила свое влияние среди государств Глобального Юга, а также пережила режим санкций, который должен был разрушить ее экономику, подчеркнул автор статьи.

Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики, — сказано в материале.

Ранее обозреватели китайского издания Baijiahao писали, что Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он задержался и посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.