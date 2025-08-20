Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:37

Пермяки погибли во время восхождения на Приэльбрусье

Двое альпинистов из Перми погибли при восхождении на Приэльбрусье

Фото: Иван Губский/ТАСС

В ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарской Республике погибли два альпиниста из Перми, передает Telegram-канал SHOT. Они стремились достичь пика Виа-тау, высота которого составляет 3742 метра, но сорвались вниз. В настоящее время спасательные службы занимаются транспортировкой тел пострадавших.

Ранее итальянский альпинист Лука погиб, пытаясь спасти российскую туристку Наталью Наговицыну на пике Победы в Киргизии. Трагедия произошла на высоте 6,8 тысячи метров, где Лука и его немецкий напарник предпринимали попытки добраться до пострадавшей.

До этого в горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад. Пострадавшие — житель Санкт-Петербурга и женщина из Саратовской области — получили травмы на высоте более трех тысяч метров.

Также в Башкортостане группа туристов из пяти человек столкнулась с чрезвычайной ситуацией: один из них получил травму — лезвие топора вонзилось ему в ступню. Своими силами остановить кровотечение не удалось, поэтому группа обратилась за экстренной помощью. Спасатели преодолели сложный путь, чтобы эвакуировать пострадавшего и передать его медицинским работникам.

