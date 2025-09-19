В Европе испугались реакции Трампа на признание Палестины Politico: Франция и Германия опасаются реакции Трампа на признание Палестины

Франция и Германия опасаются негативной реакции администрации президента США Дональда Трампа в случае признания государственности Палестины, сообщает Politico со ссылкой на источники. Европейский дипломат отметил, что страны недооценивают возможный масштаб гнева американской стороны.

Нам нужно выступить против действий Израиля, надо показать альтернативное видение. Однако Франция недооценивает, каких масштабов может достичь гнев администрации Трампа, — сказал неназванный европейский дипломат.

Германия не намерена признавать Палестину, опасаясь реакции американского лидера. Депутат Бундестага Петер Байер отметил, что это вызвало бы негативную реакцию, но помогло бы достижению целей. Он назвал признание Палестины «чисто политическим шагом».

Ранее в окружении британского премьера Кира Стармера информировали, что Соединенное Королевство готово пересмотреть свою позицию по палестинскому вопросу. Если Израиль не смягчит подход к Газе, Лондон официально признает палестинское государство уже во время сентябрьской сессии ООН.