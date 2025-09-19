«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 17:06

Непомнящий назвал фаворита матч «Краснодар» — «Зенит»

Игрок ФК «Зенит» Луис Энрике и игрок ФК «Краснодар» Лукас Оласа Игрок ФК «Зенит» Луис Энрике и игрок ФК «Краснодар» Лукас Оласа Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«Краснодар» будет фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», заявил NEWS.ru экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он отметил, что в петербургской команде собраны высококлассные игроки, которые могут удивить в любой момент.

Как говорится, игра за шесть очков. В каком-то смысле фаворит «Краснодар» — они сейчас на ходу. «Зенит» немного хромает, однако в их составе собраны высококлассные игроки. Пока игра немного не клеится, но все может случиться, — заявил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может уволить главного тренера Деяна Станковича в ближайшее время. Отмечается, что генеральный директор клуба Олег Малышев и совет директоров склоняются к принятию этого решения в ближайшие недели.

Центральный матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 21 сентября в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Начало встречи запланировано на 19:30. В турнирной таблице «Краснодар» лидирует с 19 очками, «Зенит» идет шестым с 13 баллами.

Краснодар
ФК Зенит
РПЛ
футбол
