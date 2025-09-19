Синоптик раскрыл, когда в Москве ожидаются первые заморозки

Согласно обновленным прогнозам, на европейской территории России, в том числе и в Москве, стоит ждать ощутимых заморозков уже в первой декаде октября, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Он отметил, что речь идет не просто о сезонном похолодании, и спрогнозировал стремительный переход «в зимний режим».

В первой декаде октября на европейской территории России следует ждать ощутимых заморозков. Мы начнем стремительно перемещаться в зимний режим. Пока все говорит о том, что никакого мягко вхождения в холода не произойдет. Аномально холодная погода, похоже, станет своего рода холодным душем для россиян, — пояснил Сергеев.

По его словам, в первые дни октября морозы придут в регионы центральной России, не избежит этой участи и Москва. Столбики термометров начнут неуклонно ползти вниз: в дневное время воздух все еще будет прогреваться до +7-10 градусов, однако ночью россиян ожидают не самые приятные сюрпризы, добавил Сергеев.

Ранее агроэксперт Алексей Плугов предупредил россиян, что в октябре ожидается рост цен на овощи, которые не входят в борщевой набор. По его словам, огурцы и помидоры подорожают на 8–15%. При этом стоимость кабачков, баклажанов и перца увеличится минимум на 35–40%, считает эксперт.