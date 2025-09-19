Владислав Шапша официально стал губернатором Калужской области

Владислав Шапша, избранный на должность губернатора Калужской области с результатом 72,24% на выборах, официально вступил в должность, передает ТАСС. Торжественное мероприятие состоялось в Калужской областной филармонии.

Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав Калужской области, честно служить во имя благополучия России и Калужской области, — сказал Шапша.

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев поздравил Шапшу с избранием на пост губернатора и отметил успешное развитие региона, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, несмотря на санкции. Среди заслуг главы региона он отметил перезапуск заводов, создание территорий опережающего развития и улучшение сельхозпоказателей.

Ранее комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ. До этого Высшая квалификационная коллегия судей поддержала его выдвижение. Должность главы Верховного суда стала вакантной после смерти предыдущего председателя, и Краснов оказался единственным претендентом, сдавшим квалификационный экзамен.