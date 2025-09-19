Школьницы остановили грузовой поезд ради фотосессии на рельсах

Две школьницы устроили фотосессию на железнодорожных путях, остановив грузовой поезд, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО. Инцидент произошел на перегоне между станциями «Чистое» и «Щучье».
Девочки в возрасте 12-13 лет фотографировались на рельсах. Машинист приближавшегося грузового состава, заметив подростков, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Из-за этого поезд был вынужден остановиться на 11 минут.
Нарушительницы, увидев происходящее, покинули место инцидента. Правоохранители установили личности всех участниц опасной фотосессии. Девочки проживают в городе Щучье Курганской области.
В отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Одну из школьниц привлекли к ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, местный отдел полиции и учебные заведения, где учатся подростки.
Ранее пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю школьницу нашли живой. В УМВД по городу сообщили, что ребенка обнаружили в торгово-развлекательном центре.