19 сентября 2025 в 16:55

Школьницы остановили грузовой поезд ради фотосессии на рельсах

В Курганской области школьницы остановили поезд для фотосессии на рельсах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Две школьницы устроили фотосессию на железнодорожных путях, остановив грузовой поезд, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО. Инцидент произошел на перегоне между станциями «Чистое» и «Щучье».

Девочки в возрасте 12-13 лет фотографировались на рельсах. Машинист приближавшегося грузового состава, заметив подростков, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Из-за этого поезд был вынужден остановиться на 11 минут.

Нарушительницы, увидев происходящее, покинули место инцидента. Правоохранители установили личности всех участниц опасной фотосессии. Девочки проживают в городе Щучье Курганской области.

В отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Одну из школьниц привлекли к ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, местный отдел полиции и учебные заведения, где учатся подростки.

Ранее пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю школьницу нашли живой. В УМВД по городу сообщили, что ребенка обнаружили в торгово-развлекательном центре.

