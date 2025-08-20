Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Киев отреагировал на взлом базы данных Генштаба ВСУ

Киев не признал опубликованные хакерами данные о потерях ВСУ в 1,7 млн бойцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти опровергли информацию о потерях в 1,7 млн военнослужащих ВСУ, сообщил центр противодействия дезинформации при СНБО страны. Так в республике отреагировали на взлом базы данных Генштаба украинских войск, где и содержались данные сведения.

Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ <…> — фейк, — сказано в сообщении.

При этом Киев не предоставил альтернативных данных о реальных потерях украинской армии. В качестве аргумента представители центра сослались на заявление президента страны Владимира Зеленского, сделанное в январе 2025 года, об общей численности ВСУ в 800 тысяч человек.

Ранее стало известно, что хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО: речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

Представитель группировки хакеров KillNet рассказал, что взлом базы данных с информацией о потерях был осуществлен через рабочий компьютер главы департамента логистики. По его словам, было взломано устройство руководителя по фамилии Черных, после «бегства» которого обязанности начальника временно исполняет заместитель Чайка.

