Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:26

Людей экстренно эвакуировали из аэропорта в Милане

Corriere della Sera: в аэропорту Милана провели эвакуацию из-за задымления

Фото: Massimo Alberico/Keystone Press Agency/Global Look Press

В одном из терминалов аэропорта Мальпенса в Милане экстренно эвакуировали людей, сообщила газета Corriere della Sera. Причиной такого решения стало задымление из-за поджога стоек регистрации. В издании отметили, что воздушная гавань продолжает работать штатно без существенных задержек.

Наличие дыма потребовало эвакуации самого терминала в целях безопасности, — говорится в сообщении.

Газета добавила, что гражданин Мали облил стойки регистрации горючей жидкостью, его задержала полиция. При этом злоумышленник не был пассажиром. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее здание Капитолия в Техасе было экстренно эвакуировано из-за поступившей информации об угрозе вооруженного нападения. Инцидент произошел на фоне напряженного политического противостояния между демократами и республиканцами.

Конфликт разгорелся после того, как лидеры Республиканской партии выдвинули вернувшимся демократам ультиматум. Им запретили покидать здание до тех пор, пока они не подпишут согласие на обязательный полицейский эскорт, призванный предотвратить новую попытку срыва кворума.

Италия
Милан
аэропорты
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Врач рассказала, как аэробные упражнения влияют на мозг
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.