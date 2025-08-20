Людей экстренно эвакуировали из аэропорта в Милане Corriere della Sera: в аэропорту Милана провели эвакуацию из-за задымления

В одном из терминалов аэропорта Мальпенса в Милане экстренно эвакуировали людей, сообщила газета Corriere della Sera. Причиной такого решения стало задымление из-за поджога стоек регистрации. В издании отметили, что воздушная гавань продолжает работать штатно без существенных задержек.

Наличие дыма потребовало эвакуации самого терминала в целях безопасности, — говорится в сообщении.

Газета добавила, что гражданин Мали облил стойки регистрации горючей жидкостью, его задержала полиция. При этом злоумышленник не был пассажиром. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее здание Капитолия в Техасе было экстренно эвакуировано из-за поступившей информации об угрозе вооруженного нападения. Инцидент произошел на фоне напряженного политического противостояния между демократами и республиканцами.

Конфликт разгорелся после того, как лидеры Республиканской партии выдвинули вернувшимся демократам ультиматум. Им запретили покидать здание до тех пор, пока они не подпишут согласие на обязательный полицейский эскорт, призванный предотвратить новую попытку срыва кворума.