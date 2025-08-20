Капитолий Техаса экстренно эвакуировали

Здание Капитолия в Техасе было экстренно эвакуировано из-за поступившей информации об угрозе вооруженного нападения, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на департамент общественной безопасности штата. Инцидент произошел на фоне напряженного политического противостояния между демократами и республиканцами.

Конфликт разгорелся после того, как лидеры Республиканской партии выдвинули вернувшимся демократам ультиматум. Им запретили покидать здание до тех пор, пока они не подпишут согласие на обязательный полицейский эскорт, призванный предотвратить новую попытку срыва кворума.

Эвакуация началась около 18:30 (02:30 мск. — NEWS.ru) после того, как один человек опубликовал сообщение в соцсети насчет текущей политической ситуации в Капитолии Техаса, — пишет издание.

Поводом для экстренных мер стало агрессивное сообщение в социальных сетях от неназванного подозреваемого. Он призвал своих сторонников направиться к зданию и применить оружие против тех, кто блокирует выход законодателей.

Власти штата незамедлительно отреагировали на потенциальную опасность и начали расследование. Департамент общественной безопасности Техаса подтвердил факт начала оперативных мероприятий по данному инциденту.

Ранее три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина в городе Остин, столице штата Техас: два скончались на месте, один — в больнице от полученных травм. Подозреваемый скрылся, как отметили правоохранители, однако его удалось найти на юге города.