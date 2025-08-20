В России назвали имена задержанных под Брянском диверсантов ФСБ опубликовала список имен задержанных под Брянском диверсантов

ФСБ РФ озвучила имена диверсантов, которых силовики задержали под Брянском. Среди них числится Роман Давыдюк с позывным «Давид», Олександр Жук и Олександр «Казак» Годько, передает KP.RU.

Также при задержании были ликвидированы три бойца — Дмитрий Гавриленко, Денис Медведюк, Виталий Явкун. По информации журналистов, сначала задержанные члены группировки ДРГ изъяснялись только на украинском. Однако при допросе они перешли на чистый русский язык без акцента, обратили внимание в издании.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что задержанные диверсанты могли пересечь границу Брянской области малыми группами по два человека и передвигаться по территории региона ночью. По его словам, днем военные возможно прятались, чтобы их никто не обнаружил.

Отмечается, что среди задержанных оказался командир диверсионно-разведывательной группы. При обыске у задержанных изъяли почти 10 кг взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.