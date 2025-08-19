Опубликованы фото с пытавшимися прорваться под Брянск диверсантами ВСУ

Украинскую диверсионно-разведывательную группу обнаружили и ликвидировали в Комаричском районе Брянской области, сообщил Telegram-канал Mash. Авторы опубликовали фотографии с телами убитых диверсантов и их вооружением.

По данным канала, бойцы планировали совершить подрыв крупного железнодорожного узла и провести фотосъемку для информационной кампании. По оперативным данным, следы группы украинских бойцов специальных операций были выявлены на расстоянии 40 километров от государственной границы. В результате операции трое диверсантов были убиты, еще трое сдались в плен без сопротивления, пишут авторы.

Среди задержанных оказался командир группы в звании капитана, который дал подробные показания. По его словам, он с командой перешел границу с РФ около семи дней назад. Диверсанты прошли около 40 км пешим маршем с конкретной задачей проведения теракта.

При обыске у задержанных изъяли значительный арсенал: почти 10 кг взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями, а также советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются устроить «мини-Курск» в Брянской области. По его словам, подобные операции украинской армии обречены на провал.