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28 июля 2025 в 17:37

Стало известно, где ВСУ попытаются устроить «мини-Курск»

Военэксперт Дандыкин: ВСУ попытаются повторить курский сценарий под Брянском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ попытаются устроить «мини-Курск» в Брянской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, подобные операции украинской армии обречены на провал.

ВСУ могут готовить пакость на границе России, некий «мини-Курск» где-нибудь в Брянской области, попытаются прорваться. Хотя я не шибко верю. Исходя из ситуации, это будет самоубийственная попытка. С августа прошлого года мы сделали выводы. У нас наметилось продвижение и на Запорожском, и на Ореховском направлениях, — высказался Дандыкин.

Ранее Telegram-канал Military Theme Z сообщил, что российские солдаты ликвидировали 25-летнюю украинку из числа снайперов Татьяну Любич. По его данным, девушка погибла на Покровском направлении, она была родом из Винницы и любила вплетать в косы желто-голубые ленты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Любич могла попасть в ряды украинской армии в силу сложных жизненных обстоятельств. Он также не исключил, что 25-летняя девушка могла вступить в ВСУ по идейным соображениям.

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Киев
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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