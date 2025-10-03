Депутат назвал новый способ духовно обогатить российскую молодежь

Специальные туры по монастырям помогут в духовном обогащении молодежи, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, эта инициатива призвана предложить современным парням и девушкам альтернативу цифровой среде и шуму больших городов.

Наша ключевая задача в организации туров по действующим монастырям Брянской области, которые обладают богатейшей историей и сильными духовными традициями, — дать современным молодым людям альтернативу виртуальному миру и городской суете. Мы хотим создать все условия для того, чтобы парни и девушки могли на несколько дней погрузиться в совершенно иную атмосферу: мира, тишины и многовековой традиции. Уверен, что «Монастырские туры» станут востребованной формой работы с молодежью и внесут свой вклад в укрепление духовного здоровья нашего общества, — пояснил Иванов.

По его словам, пребывание в обители сочетает в себе элементы познавательного отдыха, духовных бесед и посильного труда. Депутат добавил, что такой комплексный подход позволяет не просто увидеть достопримечательности, а глубоко прочувствовать уклад монашеской жизни.

Программа пребывания молодежи в монастырях будет тщательно продумана и сочетать в себе элементы познавательного отдыха, духовных бесед и посильного труда. Мы предусматриваем не только ознакомительные экскурсии по святым местам, но и живое общение с насельниками монастырей. Молодые люди смогут задать свои вопросы, услышать мудрые советы, а главное — увидеть пример искренней веры и служения. Кроме того, неотъемлемой частью программы станет участие в послушаниях. Это опыт может стать поворотным в жизни, помочь переосмыслить ценности, найти ответы на важные вопросы и обрести внутренний стержень, — резюмировал Иванов.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается веб-приложение для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов высших учебных заведений. Система позволит проводить тестирование, анализировать результаты и формировать рекомендации по пяти ключевым направлениям. Приложение будет оценивать студентов по образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально ориентированному трекам с учетом поведенческого коэффициента.