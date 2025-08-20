Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область

Украинские диверсанты могли пересечь границу Брянской области малыми группами по два человека и передвигаться по территории региона ночью, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, днем они могли прятаться, чтобы их никто не обнаружил. Также он отметил, что граница региона не представляет сплошную линию обороны.

Брянская область является пограничной областью, и есть участки, где имеются укрепления и позиции. Но сказать, что там прямая сплошная линия обороны, — это вряд ли. Просачиваться через подобные линии диверсантов, как правило, обучает группа специальных операций. Не вся группа из шести человек одновременно могла пересекать границу, а, например, по двое могли просочиться в разных местах и затем встретиться в одном месте. Что касается передвижения внутри, то они могли передвигаться ночью. Сейчас есть телефоны и система GPS, которая позволяет ориентироваться в темноте, а также приборы ночного видения. Поэтому в темноте они могли вполне незаметно передвигаться, а днем отлеживаться, чтобы их никто не мог засечь, — ответил Кнутов.

Военэксперт предположил, что участники ДРГ на протяжении долгого времени следили за участком границы, где был организован переход. При этом Кнутов добавил, что после допроса взятых в плен диверсантов способ их попадания на территорию России будет раскрыт, а планируемые провокации предотвращены.

Я думаю, что сейчас, после того как допросят оставшихся трех человек, они расскажут, как просачивались, какая технология у них была, и будут сделаны соответствующие выводы для того, чтобы перекрыть этот канал, который позволил им проникнуть на территорию нашей страны. Что касается границы, это значит, что они знали о ней достаточно долго, следили за каким-то участком, определяли, когда проходят патрули, находили слабые места и организовывали переправу. Но еще раз хочу сказать, что этот канал теперь будет перекрыт, и это позволит нам избежать дальнейшего проникновения ДРГ на наши территории, — объяснил Кнутов.

Ранее ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям.