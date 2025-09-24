Российский боец объяснил, как работает разведка в зоне СВО Боец Бульдозер: разведка выявляет и ликвидирует диверсионные группы в зоне СВО

Российская военная разведка в зоне СВО занимается поиском и ликвидацией диверсионных групп противника, сообщил в беседе с изданием Lenta.ru боец спецподразделения «Жнец» с позывным Бульдозер. Кроме того, разведка обеспечивает безопасность своих подразделений.

Раньше я собирал и разбирал автомат с закрытыми глазами, а теперь делаю то же самое, но уже с дроном или его пультом управления. Автомат отошел на второй план, — отметил разведчик.

Военный добавил, что его подразделение много раз нарушало логистику ВСУ, а также создавало условия для захода российских подразделений.

Ранее военнослужащий разведки группировки «Днепр» с позывным Ровер рассказал, что уничтоженная на Антоновском железнодорожном мосту украинская диверсионно-разведывательная группа применяла минометы «Полька» и американские ПТРК Javelin. По его словам, ДРГ пыталась проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате операции группа была полностью уничтожена российскими разведчиками.

До этого боец с позывным Лабиринт сообщил, что российские солдаты препятствуют попыткам ВСУ концентрироваться на стыке Курской и Белгородской областей. Бойцы ВС РФ плотно держат район, срывая ротации противника и ликвидируя его склады с боекомплектами и логистические объекты, объяснил военнослужащий. В МО РФ данную информацию не комментировали.