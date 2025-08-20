Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 15:57

Стало известно, как сэкономить на бензине

Бонусные карты и банковский кешбэк позволяют экономить на заправке автомобиля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сэкономить при покупке бензина можно на бонусных картах на заправках, сообщило издание Pravda.Ru. Отмечается, что они могут предоставлять скидки от 10% до 20% или начислять баллы, которые легко использовать при следующей заправке.

Также отмечается, что некоторые банки возвращают до 10% стоимости топлива или сразу дают скидку. Самые выгодные цены у компаний с большим автопарком, таких как транспортные и логистические фирмы, которые заключают договоры с АЗС и покупают бензин по оптовой цене. Это позволяет экономить 10–15%.

Частные водители тоже могут воспользоваться этим, объединяясь в небольшие группы для совместных покупок топлива. Как сообщается, эта практика — своего рода мелкий опт, который не нарушает закон и помогает тратить меньше.

Ранее Министерство энергетики России предупредило, что ведет постоянный мониторинг топливного рынка, поддерживая диалог с нефтяными компаниями для балансировки спроса и предложения. Особое внимание уделяется бесперебойным поставкам дизельного топлива аграрному сектору в преддверии уборочной кампании.

цены
бензин
Россия
экономия
