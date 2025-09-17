Экономист предупредил, на какие продукты взлетят цены к Новому году

К Новому году ожидается повышение цен на помидоры, огурцы, рыбу и картофель, заявил «Вечерней Москве» экономист Леонид Холод. По его словам, стоимость яиц также увеличится.

Сегодняшняя «лафа» со сверхдешевыми яйцами будет сходить на нет. Произойдет ценовая корректировка, цены экстремально откатятся вверх. Например, если сейчас яйца можно купить примерно за 55 рублей, то потом они будут стоить 65–70 рублей, — уточнил Холод.

Согласно прогнозу экономиста, также подорожают гречка и подсолнечное масло. Стоимость икры вырастет, но незначительно. А цены на баранину и говядину вряд ли поднимут, поскольку они уже очень высокие, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кашин заявил, что в ближайшее время в ГД внесут законопроект, содержащий перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10%. Это хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный список согласовывается.