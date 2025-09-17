Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:29

Экономист предупредил, на какие продукты взлетят цены к Новому году

Экономист Холод: к Новому году ожидается повышение цен на помидоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К Новому году ожидается повышение цен на помидоры, огурцы, рыбу и картофель, заявил «Вечерней Москве» экономист Леонид Холод. По его словам, стоимость яиц также увеличится.

Сегодняшняя «лафа» со сверхдешевыми яйцами будет сходить на нет. Произойдет ценовая корректировка, цены экстремально откатятся вверх. Например, если сейчас яйца можно купить примерно за 55 рублей, то потом они будут стоить 65–70 рублей, — уточнил Холод.

Согласно прогнозу экономиста, также подорожают гречка и подсолнечное масло. Стоимость икры вырастет, но незначительно. А цены на баранину и говядину вряд ли поднимут, поскольку они уже очень высокие, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кашин заявил, что в ближайшее время в ГД внесут законопроект, содержащий перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10%. Это хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный список согласовывается.

продукты
цены
экономисты
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.