Раскрыто, как катаклизмы в ЕС повлияют на цену европейских товаров в РФ

Экономист Зубец: катаклизмы в ЕС не повлияют на цену европейских товаров в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жара, засуха и наводнения в Европе не повлияют на цену европейских товаров в России, заявил экономист Алексей Зубец. По его словам, которые передает радио «Комсомольская правда», объемы торговли ЕС и РФ и так находятся на низком уровне. Он добавил, что ущерб от катаклизмов в €43 млрд является не сильно большим для западной экономики.

Если говорить о непосредственном ущербе сегодня для российской торговли от тех ущербов, которые там были, он не столь велик, он никак не скажется на цене европейских товаров, которые завозятся в Россию, — сообщил Алексей Зубец.

Ранее независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов заявил, что цены на макароны вырастут к концу сентября максимум на 15%. По его словам, это связано с необходимостью подготовки к новогодним праздникам, когда ретейлеры традиционно делают скидки.

