16 сентября 2025 в 16:48

В соседней с Россией стране больше не будут мириться с похитителями невест

МВД Казахстана сообщило об ужесточении ответственности за кражу невест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казахстане существенно ужесточили уголовную ответственность за традиционные преступления против брачных прав, сообщили в Министерстве внутренних дел республики. Теперь похитители невест будут нести наказание даже в случае добровольного освобождения девушки.

В ведомстве пояснили, что из Уголовного кодекса исключили положение, позволявшее избежать ответственности при добровольном освобождении жертвы. Параллельно введена новая статья 125-1 УК РК, криминализирующая принуждение к вступлению в брак. Максимальное наказание по этой статье при отягчающих обстоятельствах может достигать 10 лет лишения свободы.

Если такое действие (принуждение к браку) повлечет по неосторожности тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. А если принуждение совершается насилием, в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с использованием служебного положения, то предусматривается еще более суровое наказание, — уточнили в МВД.

Инициатива об ужесточении ответственности была предложена еще в 2023 году. Поводом стали продолжающиеся случаи похищений девушек для принудительных браков, приводящие к тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пожилой мужчина погиб от рук своего сына, который избил его до смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть. Также полиция возбудила дело против жены мужчины, она приходилась невесткой покойному. Женщину подозревают в нанесении побоев заведомо беспомощному лицу.

Казахстан
МВД
невесты
похищения
