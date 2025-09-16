В соседней с Россией стране больше не будут мириться с похитителями невест

В Казахстане существенно ужесточили уголовную ответственность за традиционные преступления против брачных прав, сообщили в Министерстве внутренних дел республики. Теперь похитители невест будут нести наказание даже в случае добровольного освобождения девушки.

В ведомстве пояснили, что из Уголовного кодекса исключили положение, позволявшее избежать ответственности при добровольном освобождении жертвы. Параллельно введена новая статья 125-1 УК РК, криминализирующая принуждение к вступлению в брак. Максимальное наказание по этой статье при отягчающих обстоятельствах может достигать 10 лет лишения свободы.

Если такое действие (принуждение к браку) повлечет по неосторожности тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. А если принуждение совершается насилием, в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с использованием служебного положения, то предусматривается еще более суровое наказание, — уточнили в МВД.

Инициатива об ужесточении ответственности была предложена еще в 2023 году. Поводом стали продолжающиеся случаи похищений девушек для принудительных браков, приводящие к тяжелым последствиям.

