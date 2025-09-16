В российском городе продавщица вступила в схватку из-за бутылки шампанского В Кирове продавщица попыталась отнять украденную покупателем бутылку шампанского

В Кирове продавщица подралась с покупателем, пытавшимся вынести из магазина бутылку шампанского, сообщает 360.ru. Женщина хотела задержать мужчину, но ей это не удалось.

Камеры видеонаблюдения записали, как мужчина украл бутылку шампанского и засунул ее в штаны. Продавец заметила это и попыталась задержать посетителя, но он начал сопротивляться. Между ними завязалась потасовка, в результате которой мужчине удалось вырваться и убежать.

Ранее житель Волгограда избил продавщицу цветочного магазина, а затем украл букет цветов и плюшевого медведя. Неизвестный скрылся, но его удалось задержать по горячим следам.

До этого жительница Красноярска 1993 года рождения ограбила магазины на 700 тысяч рублей. Уже судимая женщина продавала похищенный товар случайным прохожим. Россиянка воровала продукты, бытовую химию и алкоголь.