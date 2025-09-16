Спец по БПЛА объяснил, как российские дроны меняют облик боевых действий Специалист по БПЛА Федутинов: дроны РФ стали неуязвимы для систем РЭБ противника

Зарубежные партнеры Украины обеспокоены развитием беспилотных технологий в России, заявил в беседе с NEWS.ru специалист по БПЛА Денис Федутинов. По его мнению, для этого есть несколько причин — например, отечественные дроны стали более устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Во-вторых, с добавлением оптикоэлектронных систем выросла точность поражения целей. В-третьих, российская промышленность демонстрирует повышение темпов производства. Все эти факторы позволили повысить результативность применения российских беспилотников, — указал собеседник.

По словам Федутинова, использование БПЛА в зоне СВО привело к стремительному повышению уровня роботизации боевых действий. При этом, продолжил специалист, Россия взяла курс на применение беспилотных систем, оптимальных с точки зрения сочетания эффективности и стоимости.

Это уже привело к тому, что Украина оказалась не в состоянии обеспечить гарантированное поражение значительной российских дронов. А также даже сбитые БЛА за счет задействования средств ПВО и авиации делают цену такой борьбы непропорционально большой относительно стоимости беспилотников, — пояснил он.

Ранее американская газета The New York Times отметила, что Россия совершила мощный рывок в создании собственной индустрии беспилотников, превратившись в настоящую империю по их производству. Обозреватели подчеркнули, что за несколько лет Москва не только догнала Киев, но и начала стремительно наращивать объемы выпуска БПЛА.