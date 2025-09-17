В России потребовали снизить цены на еду в аэропортах Общественник Солдатов предложил снизить цены на еду в аэропортах

В аэропортах России необходимо снизить стоимость питания за счет уменьшения арендных ставок для торговых точек, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов. По его словам, это особенно важно в периоды повышенного риска на фоне атак беспилотников ВСУ.

Мы направили обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину и президенту Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину с предложением рассмотреть возможность снижения арендных ставок для торговых площадей в государственных аэропортах на периоды повышенного риска, например во время угроз от БПЛА, или в целом для стимулирования конкуренции среди арендаторов. Это позволит снизить конечные цены на продукты питания и обеспечить пассажирам возможность приобретать еду по приемлемым ценам, минимизируя их дискомфорт и стресс в чрезвычайных ситуациях, — пояснил Солдатов.

По словам общественника, атаки БПЛА нередко приводят к задержкам рейсов, и пассажиры вынуждены подолгу оставаться в залах ожидания. Он отметил, что высокая аренда для кафе и магазинов делает питание в аэропортах дорогим и малодоступным.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал принять меры для поддержания воздушного транспорта и сделать авиаперелеты по стране более доступными для граждан. По его словам, также необходимо строить новые аэропорты и ремонтировать наиболее изношенные взлетно-посадочные полосы.