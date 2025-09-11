Участники торгов раскритиковали новые правила продажи бензина

Новые правила торгов бензином на Петербургской бирже могут исказить ценообразование и оторвать биржевую стоимость топлива от реальной, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Площадка с 8 сентября установила лимит роста цены АИ-92 и АИ-95 на уровне 0,01% вместо прежних 0,5%.

На аукционе открытия и предварительных торгах участник имеет право подать лишь одну заявку на один лот. Список заявок в основной сессии ограничен 15 позициями, до трех лотов в каждой. В Минэнерго назвали ограничения временными. Источник издания в ведомстве отметил, что они позволят получить доступ к торгам большему числу покупателей. Но представители компаний подчеркивают, что корень проблем кроется в дефиците бензина, поскольку производство не покрывает спрос.

Попытка сдержать цены искусственно может привести к ситуации топливных кризисов 2010-2011 годов. Биржевые котировки тогда были гораздо ниже существовавших в реальности цен. Поэтому настоящие торги проводились за пределами биржи.

Один из участников торгов отметил, что инициатива приведет к росту закупок бензина «роботами». Это подорвет усилия по повышению доступности топлива.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что ситуация с топливом останется сложной до завершения ремонтов на НПЗ или окончания пикового сезона спроса. По его прогнозу, к концу года розничные цены на бензин вырастут выше уровня инфляции, что связано в том числе с непредвиденными обстоятельствами на рынке топлива.