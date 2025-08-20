Родственницу покойного Старовойта вызвали в СК Родственницу Старовойта Коновалову вызвали в СК по делу о нецелевых растратах

Родственницу бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Анну Коновалову вызвали в Следственный комитет. Правоохранители разбираются в деле о нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации инсайдеров, государство выделило около 130 млн рублей на строительство загородных домов в туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри. Работы должны были завершить к 2024 году, однако в итоге базу так и не открыли. Министерство должно было подать в суд на подрядчиков и вернуть деньги, однако не сделало этого.

Контрольно-счетная палата провела проверку и выявила минимум два случая нецелевого расходования средств в размере 21 миллиона рублей. Также в ведомстве насчитали 10 нарушений на общую сумму 113 млн рублей, добавили на канале.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, давший показания на Старовойта, попросил выпустить его из-под стражи. Чиновника судят за растрату бюджетных средств в размере 1 млрд рублей.