Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:24

Родственницу покойного Старовойта вызвали в СК

Родственницу Старовойта Коновалову вызвали в СК по делу о нецелевых растратах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственницу бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Анну Коновалову вызвали в Следственный комитет. Правоохранители разбираются в деле о нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации инсайдеров, государство выделило около 130 млн рублей на строительство загородных домов в туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри. Работы должны были завершить к 2024 году, однако в итоге базу так и не открыли. Министерство должно было подать в суд на подрядчиков и вернуть деньги, однако не сделало этого.

Контрольно-счетная палата провела проверку и выявила минимум два случая нецелевого расходования средств в размере 21 миллиона рублей. Также в ведомстве насчитали 10 нарушений на общую сумму 113 млн рублей, добавили на канале.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, давший показания на Старовойта, попросил выпустить его из-под стражи. Чиновника судят за растрату бюджетных средств в размере 1 млрд рублей.

Роман Старовойт
Следственный комитет
растраты
родственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.