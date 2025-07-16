Экс-губернатор Смирнов попросился на свободу после показаний на Старовойта

Экс-губернатор Смирнов попросился на свободу после показаний на Старовойта SHOT: экс-губернатор Смирнов попросился из СИЗО после показаний на Старовойта

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, давший показания на экс-министра транспорта Романа Старовойта, попросил выпустить его из-под стражи, передает Telegram-канал SHOT. Чиновника судят за растрату бюджетных средств в размере 1 млрд рублей. Деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений у границы.

Смирнов, в свое время занимавший пост заместителя Романа Старовойта, дал на него показания. Из-за этого последнему могло грозить до 20 лет колонии.

Адвокат Смирнова заявил на суде, что экс-чиновник сотрудничает со следствием, поэтому ему можно изменить меру пресечения. Судья с доводом защитника не согласился. Бывший губернатор остается в СИЗО.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. Экс-главу Минтранса похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На траурной церемонии присутствовали, в частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Также в числе официальных лиц на похоронах присутствовал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.