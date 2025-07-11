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11 июля 2025 в 13:32

Раскрыты имена приехавших на похороны экс-министра Старовойта чиновников

Дрозденко и Турчак приехали на похороны экс-министра транспорта Старовойта

Александр Дрозденко на похоронах бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Александр Дрозденко на похоронах бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС

На траурной церемонии по случаю кончины бывшего министра транспорта Романа Старовойта присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак, сообщает корреспондент РИА Новости. Также в числе официальных лиц на похоронах присутствовал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

На церемонии прощания собрались бывшие коллеги покойного министра и его родственники. Особое внимание привлекла девушка Старовойта Полина Копылова, которая пришла на кладбище с крупным букетом красных роз.

Ранее стало известно, что спутница покойного экс-министра транспорта произнесла слова любви у его гроба во время церемонии прощания на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Девушка также прошептала, что у нее все в порядке. Местом упокоения Старовойта стал участок возле часовни Ксении Блаженной, где традиционно хоронят государственных деятелей и представителей творческой интеллигенции.

В свою очередь иеромонах Феодорит заявил, что Старовойта похоронят без креста в связи с обстоятельствами его смерти. Священнослужитель пояснил, что по церковным канонам самоубийц не отпевают, если при жизни у них не было диагностировано психическое заболевание. При этом родные имеют право установить на могиле крест, памятник или стелу, но это должно соответствовать церковным традициям.

Роман Старовойт
Минтранс
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