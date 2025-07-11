Священник назвал важную деталь похорон Старовойта

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта похоронят без креста из-за самоубийства, заявил NEWS.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). По его словам, обычно покончивших с собой людей не отпевают, если у них не выявлено психическое расстройство.

Самоубийц обычно не отпевают, если они не признаны психически больными. Соответственно, если их не отпевают, то крест обычно не устанавливается. Если Старовойт будет признан психически больным или будет ясно, что он не сам покончил с собой, то, соответственно, препятствий для установления креста никаких не будет, — сказал Сеньчуков.

Он уточнил, что родственники могут самостоятельно установить крест, памятник или стелу. При этом, по словам иеромонаха, это должно быть по церковным порядкам.

Ранее тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. В день его гибели стало известно, что он покинул пост министра транспорта России, который занимал с 14 мая 2014 года. По данным СМИ, охранники экс-министра нашли его в кустах в нескольких метрах от припаркованного автомобиля Tesla. Тело Старовойта опознала его девушка Полина Копылова.