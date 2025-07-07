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07 июля 2025 в 17:44

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором ассистентка бывшего главы Минтранса Романа Старовойта опознала его тело на месте совершения самоубийства в Подмосковье. На кадрах можно заметить, как молодая девушка, приложив руку ко рту, подходит к кустам, затем закрывает лицо руками и уходит в слезах.

Ранее SHOT сообщил, что тело бывшего главы Минтранса Романа Старовойта нашла его личная охрана. По данным канала, сотрудники приехали на служебной машине на парковку в Подмосковье, где и произошла трагедия.

В свою очередь Telegram-канал Mash уточнил, что утром в понедельник, 7 июля, Старовойт был на работе в ведомстве. По данным источника, он успел провести совещание. Произошло это, согласно каналу, во время объявления об отставке Старовойта с должности главы министерства.

Журналисты выяснили, что экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который в прошлом был заместителем Старовойта, дал показания против него. Сам он арестован за мошенничество в размере 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Роман Старовойт
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