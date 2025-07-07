Тело Старовойта опознала «первая леди» Курска

Сотрудники полиции и СК у парковки в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта

После самоубийства тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта опознала его девушка, некая Полина К., сообщает Telegram-канал Mash. По информации СМИ, в области ее называют «первой леди» Курска.

Журналисты утверждают: она единственная смогла быстро приехать на место инцидента. По их информации, с Полиной К., выпускницей местного медицинского вуза, Старовойт встречался около года. После отставки с поста губернатора девушка покинула Курскую область вместе с ним. С супругой экс-министр развелся еще 2021 году, от этого брака у него двое детей.

Ранее SHOT сообщил, что тело бывшего главы Минтранса, который свел счеты с жизнью, нашла его охрана. По данным журналистов, сотрудники приехали на служебной машине на парковку в Подмосковье, где и произошла трагедия.

При этом Baza рассказала, что Старовойт не совершал самоубийство в автомобиле, как предполагалось до этого. По ее информации, экс-глава ведомства покончил с собой в нескольких метрах от машины. Утверждается, что его тело нашли в кустах.